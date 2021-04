Covid, Zaia: variante indiana scoperta anche nel Veneto (Di lunedì 26 aprile 2021) E' stata scoperta anche nel Veneto la variante indiana del Coronavirus. «Si tratta - ha detto Zaia - di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, con la variante indiana. Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 aprile 2021) E' statanelladel Coronavirus. «Si tratta - ha detto- di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, con la. Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti». L'articolo proviene da Firenze Post.

