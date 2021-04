Covid: variante indiana e vaccino, il punto del professor Crisanti (Di lunedì 26 aprile 2021) La variante indiana del Covid è una mutazione che si aggiunge a quelle che, negli ultimi mesi, sono state oggetto di discussione. Ai microfoni di Omnibus, trasmissione di La 7, è intervenuto il professor Andrea Crisanti. Il docente di Microbiologia dell'Università di Padova ha chiarito perché questo nuovo ceppo potrebbe rappresentare una preoccupazione aggiuntiva. variante indiana, parla il prof. Andrea Crisanti «La variante indiana - ha spiegato - è stata per la prima volta identificata e studiata sempre in Inghilterra». Notazione a cui ha aggiunto l'esigenza che si prenda esempio dalla capacità di controllo della varianti che negli ultimi mesi il sistema sanitario inglese ha dimostrato di avere. «Ha delle mutazioni ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladelè una mutazione che si aggiunge a quelle che, negli ultimi mesi, sono state oggetto di discussione. Ai microfoni di Omnibus, trasmissione di La 7, è intervenuto ilAndrea. Il docente di Microbiologia dell'Università di Padova ha chiarito perché questo nuovo ceppo potrebbe rappresentare una preoccupazione aggiuntiva., parla il prof. Andrea«La- ha spiegato - è stata per la prima volta identificata e studiata sempre in Inghilterra». Notazione a cui ha aggiunto l'esigenza che si prenda esempio dalla capacità di controllo della varianti che negli ultimi mesi il sistema sanitario inglese ha dimostrato di avere. «Ha delle mutazioni ...

