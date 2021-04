Covid, variante indiana: che cosa sappiamo (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa sappiamo della cosiddetta variante indiana? Che dovremmo piuttosto chiamarla B.1.617, che è emersa nello stato centro-occidentale indiano del Maharashtra (220 campioni su 361 raccolti tra gennaio e marzo) ma non sappiamo davvero dove possa aver avuto origine. Fra l’altro, non dobbiamo neanche compiere l’errore di valutare la drammatica situazione indiana attuale esclusivamente con la diffusione di questa variante: sappiamo molto poco sulle sue caratteristiche e però sappiamo che nel paese la sua prevalenza è stimata intorno al 10%, al massimo al 15% del totale dei campioni esaminati. Insomma, le ragioni del quadro che nel paese fa registrare ogni giorno oltre 300mila casi al giorno e più di 2mila morti sono anche altre. E secondo alcuni esperti in effetti è così. Ma intanto molti paesi, fra cui l’Italia, hanno imposto per prudenza misure molto severe per i viaggiatori in arrivo o in transito dall’India. Di fatto, una sostanziale chiusura. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa sappiamo della cosiddetta variante indiana? Che dovremmo piuttosto chiamarla B.1.617, che è emersa nello stato centro-occidentale indiano del Maharashtra (220 campioni su 361 raccolti tra gennaio e marzo) ma non sappiamo davvero dove possa aver avuto origine. Fra l’altro, non dobbiamo neanche compiere l’errore di valutare la drammatica situazione indiana attuale esclusivamente con la diffusione di questa variante: sappiamo molto poco sulle sue caratteristiche e però sappiamo che nel paese la sua prevalenza è stimata intorno al 10%, al massimo al 15% del totale dei campioni esaminati. Insomma, le ragioni del quadro che nel paese fa registrare ogni giorno oltre 300mila casi al giorno e più di 2mila morti sono anche altre. E secondo alcuni esperti in effetti è così. Ma intanto molti paesi, fra cui l’Italia, hanno imposto per prudenza misure molto severe per i viaggiatori in arrivo o in transito dall’India. Di fatto, una sostanziale chiusura.

