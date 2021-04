Covid, ultime news. Da oggi 14 regioni in giallo, a scuola 9 studenti su 10. LIVE (Di lunedì 26 aprile 2021) Previsti maggiori controlli sulla movida. Speranza apre a modifiche al coprifuoco. Salvini lancia una campagna per cancellare le limitazioni serali. Calano intanto contagi, decessi e ricoveri. Preoccupa la variante indiana del virus: vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 aprile 2021) Previsti maggiori controlli sulla movida. Speranza apre a modifiche al coprifuoco. Salvini lancia una campagna per cancellare le limitazioni serali. Calano intanto contagi, decessi e ricoveri. Preoccupa la variante indiana del virus: vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni

