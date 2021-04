Covid situazione drammatica in India: stop al rientro in Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) Decisamente drammatica la situazione in India legata al Coronavirus: i numeri dei contagi stanno salendo vertiginosamente così come il numero dei decessi. L’Italia corre ai ripari e vieta l’ingresso da parte di coloro che arrivano proprio dall’India. Ma la situazione resta drammatica nel paese asiatico che attualmente è, insieme al Brasile, quello più colpito dall’epidemia. Un’epidemia che continua a mietere vittime. Secondo i dati ufficiali riportati da Sky News, nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 349.691, un numero altissimo anche per un paese esteso come l’India. I decessi, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 2.767, il numero più alto raggiunto finora. Le vittime totali sono 192.311. Insomma una situazione che spaventa a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) Decisamentelainlegata al Coronavirus: i numeri dei contagi stanno salendo vertiginosamente così come il numero dei decessi. L’corre ai ripari e vieta l’ingresso da parte di coloro che arrivano proprio dall’. Ma larestanel paese asiatico che attualmente è, insieme al Brasile, quello più colpito dall’epidemia. Un’epidemia che continua a mietere vittime. Secondo i dati ufficiali riportati da Sky News, nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 349.691, un numero altissimo anche per un paese esteso come l’. I decessi, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 2.767, il numero più alto raggiunto finora. Le vittime totali sono 192.311. Insomma unache spaventa a ...

