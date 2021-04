Covid, Salvini lancia la raccolta firme contro il coprifuoco: “Norma insensata, la cancelleremo” (Di lunedì 26 aprile 2021) Covid, Salvini lancia la petizione online per abolire il coprifuoco Nella giornata di domenica 25 aprile, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato una petizione online per abolire il coprifuoco, che resta in vigore anche nel nuovo decreto anti-Covid in vigore da oggi, lunedì 26 aprile 2021. Dopo l’astensione della Lega nel Consiglio dei Ministri che ha approvato le nuove norme anti-contagio proprio a causa della conferma del coprifuoco, quindi, Salvini non molla la presa sull’esecutivo e, anzi, rilancia la sua battaglia sull’abolizione della regola, che prevede il divieto di circolazione, se non per motivi di salute, lavoro o necessità, dalle 22 alle 5. Una Norma che il ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021)la petizione online per abolire ilNella giornata di domenica 25 aprile, il leader della Lega, Matteo, hato una petizione online per abolire il, che resta in vigore anche nel nuovo decreto anti-in vigore da oggi, lunedì 26 aprile 2021. Dopo l’astensione della Lega nel Consiglio dei Ministri che ha approvato le nuove norme anti-contagio proprio a causa della conferma del, quindi,non molla la presa sull’esecutivo e, anzi, rila sua battaglia sull’abolizione della regola, che prevede il divieto di circolazione, se non per motivi di salute, lavoro o necessità, dalle 22 alle 5. Unache il ...

La Liguria in zona gialla: scuole superiori al 70%, riaprono bar e ristoranti all'aperto Il primo a alimentare la polemica è Salvini in una diretta Facebook a mezzanotte in cui ha lanciato ... Il green pass sarà valido per 6 mesi per i vaccinati e i guariti dal Covid. Verrà rilasciato dall'...

Le spine nel fianco di Draghi : così il governo può implodere Salvini ha fissato un paletto: " Dopo un anno di Covid, di morte, di sofferenza e di paura, con 500mila posti di lavoro già persi e migliaia di aziende chiuse, con almeno due milioni di donne e ...

Non la penso come Salvini, ma non si crepa di solo Covid Il Riformista Covid. Da oggi quasi tutta Italia gialla, Speranza apre a modifiche coprifuoco Da oggi Italia quasi tutta in zona gialla. Per evitare un aumento dei contagi verranno introdotti maggiori controlli sulla movida. Il ministro della Salute Roberto Speranza apre a modifiche sul coprif ...

