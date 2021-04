(Di lunedì 26 aprile 2021) “L’Italia in questa fase non ha bisogno di”. Lo dice il deputato M5S Nicola. “È importante che le riaperture siano graduali e sicure”, ha aggiunto. mpe/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Covid, Provenza “No a comportamenti irresponsabili” - Italpress : Covid, Provenza “No a comportamenti irresponsabili” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Provenza

L'Ecodelsud.it

...trascorsi 19 giorni da quando il Cav è arrivato nell'ospedale lombardo per controlli post, ... Dal ricovero, avvenuto il 6 aprile scorso dopo la Pasqua trascorsa ina casa della ......trascorsi 19 giorni da quando il Cav è arrivato nell' ospedale lombardo per controlli post, ... Dal ricovero, avvenuto il 6 aprile scorso dopo la Pasqua trascorsa ina casa della ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Silvio Berlusconi è ancora al San Raffaele di Milano. Ad oggi sono trascorsi 19 giorni da quando il Cav è arrivato nell'ospedale lombardo per controlli post Covid, ...