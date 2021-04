Covid | post critici rimossi da Twitter | rabbia in India

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid post

Agenzia ANSA

Rabbia in India dopo che il governo ha chiesto e ottenuto la rimozione da Twitter deipiù critici nei confronti della gestione della crisi coronavirus. Lo riporta la Bbc a cui un ...casi di, ...L'allarme rosso oggi sta suonando in tutte le capitali dei Paesi del Vecchio Continente (e non solo) In tempi non sospetti, quando la tempesta delera ancora agli albori e Draghi aveva appena lasciato il suo ufficio all'Eurotower di Francoforte, in molti ci chiedemmo se Christine Lagarde non avrebbe fatto rimpiangere il suo predecessore ...L'immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola, in merito alla variante indiana del covid spiega che è troppo presto per esprimersi e per capire se il vaccino darà una copertura sufficiente.Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e, lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di ...