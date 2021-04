Covid, otto morti nelle ultime 24 ore: schizza al 15% il tasso di positività (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti otto morti di Covid nelle ultime 24 ore nel Casertano e un indice di contagio molto alto, vicino al 15%: sono i due dati non positivi emersi dal bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta, che certifica il superamento nel Casertano della soglia delle millecento vittime – sono 1101 – da inizio pandemia, ovvero da marzo 2020. A far preoccupare è anche l’indice di positività, del 14,88%, con 245 nuovi positivi su 1647 tamponi processati; i guariti nelle ultime 24 ore sono 237. Il numero di positivi attuale nel Casertano resta stabile rispetto a ieri, a quota 6789, in calo rispetto ad inizio aprile – il primo aprile i positivi nel Casertano erano 7066 – anche se la discesa della curva non è veloce come poteva ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi24 ore nel Casertano e un indice di contagio molto alto, vicino al 15%: sono i due dati non positivi emersi dal bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta, che certifica il superamento nel Casertano della soglia delle millecento vittime – sono 1101 – da inizio pandemia, ovvero da marzo 2020. A far preoccupare è anche l’indice di, del 14,88%, con 245 nuovi positivi su 1647 tamponi processati; i guariti24 ore sono 237. Il numero di positivi attuale nel Casertano resta stabile rispetto a ieri, a quota 6789, in calo rispetto ad inizio aprile – il primo aprile i positivi nel Casertano erano 7066 – anche se la discesa della curva non è veloce come poteva ...

