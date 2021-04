Advertising

avespartacus : RT @HDblog: Farmaci anti Covid venduti online, i Carabinieri del Nas chiudono 92 siti web - Lacasespoglia : RT @LaStampa: Covid, Nas: sanificazioni nei supermercati, due su dieci fuorilegge - messveneto : Covid, Nas: sanificazioni nei supermercati, due su dieci fuorilegge: Le ispezioni hanno riguardato 981 attività, 17… - LaStampa : Covid, Nas: sanificazioni nei supermercati, due su dieci fuorilegge - Th3P3ck : ' i #Carabinieri del #Nas hanno individuato anche farmaci offerti come terapia anti-#COVID19, come #clorochina e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nas

La Stampa

...Il ministro della Salute ha voluto inoltre ringraziare iper aver portato a termine un'importante operazione contro la vendita illegale online di farmaci anti -. "Voglio ringraziare i- ......viene comunicato che ad oggi sono 121 i ' provvedimenti sinora eseguiti nel corso del 2021 dai' ...web è diventato il luogo preferito dai truffatori per la compravendita dei vaccini anti -, ...In Friuli il Nas, nel comune di Sedegliano, ha segnalato il legale responsabile di un supermercato poiché responsabile di aver mantenuto i locali della struttura in carenti condizioni igienico struttu ...Irregolarità in 173 esercizi. Gravi carenze igieniche, gestionali e strutturali. Sequestrati oltre 2.000 kg di prodotti alimentari risultati non adatti al consumo. Il tampone sulle superfici: trovati ...