Covid: Londra, 'faremo il possibile per alleviare sofferenza India' (Di lunedì 26 aprile 2021) Londra, 26 apr. (Adnkronos) – Il governo britannico farà "il possibile per alleviare la sofferenza" dell'India, Paese in ginocchio a causa di una forte ondata di casi di Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, in un'intervista a 'Sky News'. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

