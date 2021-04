Advertising

fattoquotidiano : Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra… - LegaSalvini : COVID: LEGA, 'SU PUNTATA REPORT VACCINI LOMBARDIA PRONTO ESPOSTO AD AGCOM'. 'Il servizio sulla campagna vaccinale… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754 t… - Sport_Legnano : Covid Lombardia: terapie intensive a quota 600. - Ospedali che a fine settimana potrebbero toccare quota 3000 - fisco24_info : Covid Lombardia, oggi 872 contagi e 31 morti: bollettino 26 aprile: I dati della Protezione Civile sulla regione… -

...col maggior numero di donne interessate da infortuni da- 19 sono Milano (10,5% dei casi nazionali), Torino (7,9%), Roma (4,1%), Varese, Brescia e Verona (tutte con il 2,9%). Laè ...Non ha ancora firmato la petizione lanciata dal suo segretario per cancellare il coprifuoco. Ma lo farà. Il presidente Attilio Fontana si mette in scia al leader leghista Matteo Salvini: "Sono d'...Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono Campania (1.282), Sicilia (1.069) Lazio (964), Emilia Romagna (936) e Lombardia (872). 26 APR - Sono 8.444 (rispetto ai 13.158 di ieri) i ...A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull’epidemia da Coronavirus in Italia. Il Ministero della Salute, oggi lunedì 26 aprile, ha reso noto il bollettino della pandemia da Covid in Ital ...