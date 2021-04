Covid, l'Italia si tinge di giallo: i nuovi colori e le regole regione per regione (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi, lunedì 26 aprile, in area arancione solo 5 territori: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Dagli spostamenti ai negozi, dai ristoranti ai musei, ecco cosa si può fare nelle singole fasce di rischio Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi, lunedì 26 aprile, in area arancione solo 5 territori: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (la Sardegna unicarossa). Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Dagli spostamenti ai negozi, dai ristoranti ai musei, ecco cosa si può fare nelle singole fasce di rischio

