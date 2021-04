Covid Liguria | 200 nuovi casi e 7 decessi

(Di lunedì 26 aprile 2021) Calano i positivi alin. Sono 6078, 54 in meno rispetto a ieri. Isono 200 a fronte di 3839 tamponi (2509 molecolari e 1330 antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 5,...

Calano i positivi alin. Sono 6078, 54 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 200 a fronte di 3839 tamponi (2509 molecolari e 1330 antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 5,2% (quello nazionale ...Al momento inci sono dunque 6.078 casi "attivi" di( - 54). ) [3] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 4 [html] => Il totale degli ospedalizzati è di 595 pazienti, 1 meno di ...(*) I flussi sono stati allineati come indicato dall'Istituto Superiore di Sanità, considerando nei casi "guariti", oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolv ...