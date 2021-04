Covid, le news. Da oggi 14 regioni in giallo, a scuola 9 studenti su 10. LIVE (Di lunedì 26 aprile 2021) Previsti maggiori controlli sulla movida. Speranza apre a modifiche al coprifuoco. Salvini lancia una campagna per cancellare le limitazioni serali. Calano intanto contagi, decessi e ricoveri. Preoccupa la variante indiana del virus: vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 aprile 2021) Previsti maggiori controlli sulla movida. Speranza apre a modifiche al coprifuoco. Salvini lancia una campagna per cancellare le limitazioni serali. Calano intanto contagi, decessi e ricoveri. Preoccupa la variante indiana del virus: vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni

Advertising

Agenzia_Italia : Bolsonaro minaccia l'uso dell'esercito contro le restrizioni anti Covid - haaretzcom : How Modi led India into a COVID catastrophe - LaStampa : Covid, il dolore di una famiglia in una foto: padre muore e il figlio lo veglia accarezzandolo con lo sguardo - MariaLu91149151 : RT @Lukyluke311: Londra - Boris Johnson: No al passaporto vaccinale Covid per entrare nei pub e nei ristoranti quest'estate. - StampaCuneo : I ragazzi e l’eredità del Covid: “In Pediatria metà dei posti occupati da minorenni con disturbi mentali” -