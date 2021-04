COVID Lazio – Il bollettino di oggi 26 aprile: bene il primo giorno di zona gialla (Di lunedì 26 aprile 2021) “Su oltre 16.000 tamponi effettuati, di cui circa 5.000 antigenici, si registrano 964 casi positivi (-221 rispetto alla giornata di ieri), 44 i decessi (+25 nelle ultime 24 ore) e +1.134 i guariti“. Questo è quanto si evince dal bollettino emesso oggi dalla Regione Lazio in merito all’emergenza COVID-19. Il primo giorno di zona gialla è iniziato bene, con il calo dei nuovi positivi di circa 200 unità, mentre i decessi hanno subito una lieve crescita. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato, come avviene ormai quotidianamente, ha commentato i dati raccolti in giornata all’interno della nota pubblicata sui canali social ufficiali senza però dimenticarsi di ricordare ai cittadini le norme da rispettare: ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 26 aprile 2021) “Su oltre 16.000 tamponi effettuati, di cui circa 5.000 antigenici, si registrano 964 casi positivi (-221 rispetto alla giornata di ieri), 44 i decessi (+25 nelle ultime 24 ore) e +1.134 i guariti“. Questo è quanto si evince dalemessodalla Regionein merito all’emergenza-19. Ildiè iniziato, con il calo dei nuovi positivi di circa 200 unità, mentre i decessi hanno subito una lieve crescita. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato, come avviene ormai quotidianamente, ha commentato i dati raccolti in giornata all’interno della nota pubblicata sui canali social ufficiali senza però dimenticarsi di ricordare ai cittadini le norme da rispettare: ...

