Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bollettino della Protezione Civile e delle regioni con i dati Covid Italia sui contagi di oggi, 26 aprile. News sul coronavirus regione per regione con le ultime notizie dalle città – Roma, Milano, Napoli- e in generale dalle regioni che da oggi sono in zona gialla, arancione e rossa con regole per spostamenti, ristoranti e scuola in base al decreto riaperture. Numeri da Lazio e Lombardia, Campania e Piemonte, Puglia e Veneto, Sicilia e Toscana. I dati delle regioni: Sono 737 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Rugby: Accordo Fir e Rai Sport per le fasi finali del campionato Super 10 La Finale del due giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, tornerà ad assegnare il titolo di Campione d'Italia dopo lo stop imposto dall'insorgere del Covid - 19 nel 2020, conferendo alla ...

Per il dopo Covid. Il Piano di ripresa (Pnrr): cos'è e come funziona Il premier Draghi - Ansa . Un piano "epocale" che in 5 anni cambierà l'Italia e aumenterà del 3,6% la crescita, con una riduzione sensibile dello storico divario tra Nord e Sud del Paese e un impatto di 16 punti di Pil al 2026 che per il Mezzogiorno sarà più forte, fino ...

Covid Italia, primi dati dalle regioni. In Toscana 737 nuovi casi / LIVE LA NAZIONE Quanto è sicuro fare la spesa al supermercato? I carabinieri hanno ispezionato 981 esercizi commerciali e in 173 (pari al 18%) sono state rilevate irregolarità. Nove responsabili di supermercati sono stati denunciati e altri 177 multati per un tot ...

Senior News: attualità, salute, consigli utili. L’informazione quotidiana nel tg a misura di senior Nato da Senior Italia FederAnziani, dal lunedì al venerdì alle 14:30 sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della federazione della terza età 26 APR - Un’informazione chiara e puntuale sull’attual ...

