Covid Italia, donne più colpite degli uomini al lavoro (Di lunedì 26 aprile 2021) Le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professionali da Covid. Su 147.875 denunce pervenute all’Inail alla data del 31 gennaio del 2021, infatti, ben 102.942 provengono da donne che hanno subìto una qualche forma di contagio professionale, ossia circa 70 contagi professionali ogni 100, in termini relativi. Il dato è in controtendenza con quanto si osserva per il complesso degli infortuni sul lavoro, che colpiscono in prevalenza gli uomini (i casi femminili sono circa il 36%). E’ quanto si legge nella Riflessione nazionale sugli infortuni sul lavoro che l’Eurispes ha realizzato per Adnkronos/LabItalia, in vista della Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro. Diversa la situazione tra le vittime sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Le lavoratrici sono le piùdai contagi professionali da. Su 147.875 denunce pervenute all’Inail alla data del 31 gennaio del 2021, infatti, ben 102.942 provengono dache hanno subìto una qualche forma di contagio professionale, ossia circa 70 contagi professionali ogni 100, in termini relativi. Il dato è in controtendenza con quanto si osserva per il complessoinfortuni sul, che colpiscono in prevalenza gli(i casi femminili sono circa il 36%). E’ quanto si legge nella Riflessione nazionale sugli infortuni sulche l’Eurispes ha realizzato per Adnkronos/Lab, in vista della Giornata mondiale salute e sicurezza sul. Diversa la situazione tra le vittime sul ...

