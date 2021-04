Covid India, spaventosa escalation. L'emergenza spaventa il mondo intero (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Covid in India si propaga a velocità impressionante, e ora spaventa il mondo intero , tanto che sono già scattati i programmi di aiuti al gigante asiatico in piena emergenza Coronavirus. Per il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilinsi propaga a velocità impressionante, e orail, tanto che sono già scattati i programmi di aiuti al gigante asiatico in pienaCoronavirus. Per il ...

Advertising

disinformatico : Vorrei sentire dai negazionisti del Covid come spiegano il fatto che in India sta morendo di colpo così tanta gente… - warispathan : Modi leads India into viral apocalypse - fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - BhaijanSaddam : RT @warispathan: Modi leads India into viral apocalypse - AndreaLisi15 : RT @BoriManuela: -In India vive un quarto delle persone denutrite di tutto il mondo. -Nove donne incinte su dieci soffrono di malnutrizione… -