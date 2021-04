Covid India, nuovo record negativo: 352.991 contagi in 24 ore (Di lunedì 26 aprile 2021) Nessun segnale di miglioramento sul fronte Covid in India, dove nelle ultime 24 ore si è segnato un nuovo record negativo, con 352.991 casi diagnosticati, il dato più alto per il quinto giorno consecutivo. Salgono così a oltre 17 milioni il numero complessivo dei contagi, mentre i decessi, calcolando i 2.812 di oggi, sono complessivamente 195.123. Da giovedì della scorsa settimana i dati nel gigante del sud-est asiatico segnalano un aumento esponenziale dell’epidemia, mentre il sistema sanitario è sull’orlo del collasso e si moltiplicano gli appelli perché scarseggiano le scorte di ossigeno negli ospedali. Ieri la consigliera per la sicurezza nazionale americana Emily Horne ha ribadito la solidarietà degli Stati Uniti all’India e ha parlato di una “corsa contro il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Nessun segnale di miglioramento sul frontein, dove nelle ultime 24 ore si è segnato un, con 352.991 casi diagnosticati, il dato più alto per il quinto giorno consecutivo. Salgono così a oltre 17 milioni il numero complessivo dei, mentre i decessi, calcolando i 2.812 di oggi, sono complessivamente 195.123. Da giovedì della scorsa settimana i dati nel gigante del sud-est asiatico segnalano un aumento esponenziale dell’epidemia, mentre il sistema sanitario è sull’orlo del collasso e si moltiplicano gli appelli perché scarseggiano le scorte di ossigeno negli ospedali. Ieri la consigliera per la sicurezza nazionale americana Emily Horne ha ribadito la solidarietà degli Stati Uniti all’e ha parlato di una “corsa contro il ...

