Covid India: in arrivo aiuti da USA ed Europa (Di lunedì 26 aprile 2021) Preoccupa la situazione Covid in India, dove si sta assistendo a un peggioramento drastico della diffusione epidemica e dove il virus sta mietendo migliaia di vittime ogni giorno. Il mondo intero monitora la situazione e molti Paesi, tra cui Usa e diverse nazioni europee, hanno deciso di inviare aiuti, per aiutare il paese asiatico a fronteggiare l'epidemia. Da giorni, infatti, gli ospedali sono nel caos a corto di ossigeno, medicinali e dispositivi di protezione per i sanitari. Soltanto nella giornata di ieri (25 aprile, ndr) sono stati 349mila i nuovi casi e 2767 i morti; un incremento del contagio che negli ultimi giorni sta sbaragliando ogni record, anche a causa del diffondersi della nuova variante locale, quella "Indiana". Gli aiuti americani La nuova presidenza Biden è molto attenta ...

