Covid India, governo censura Twitter: rimossi post critici (Di lunedì 26 aprile 2021) Mentre corre il contagio da Covid in India, con oltre 350mila nuovi casi e 2.812 morti registrati nelle ultime 24 ore, il governo di NUova Delhi ha ordinato a Twitter di rimuovere diversi post critici con la gestione della crisi. Secondo quanto riporta la 'Bbc', un portavoce del social media ha confermato che è stata bloccata la visualizzazione di alcuni contenuti in India, dove la notizia ha provocato l'indignazione di migliaia di persone. Riferendosi alla carenza di ossigeno medicale negli ospedali, un utente di Twitter ha accusato il governo di "trovare più facile rimuovere i tweet che garantire l'approvvigionamento di ossigeno", mentre in molti hanno criticato l'esecutivo per essersi concentrato sulla "censura" ...

