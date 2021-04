Covid India, contagi record: Germania, Gb e Usa in soccorso (Di lunedì 26 aprile 2021) Per contrastare l’ondata di Covid in India e scongiurare la diffusione della variante Indiana, Germania, Gran Bretagna e Usa promettono aiuti alla sanità e alla popolazione in tempi rapidi. Nei prossimi giorni Berlino invierà infatti ossigeno medicale e materiale sanitario nel Paese dove la situazione è sempre più drammatica, con 353mila casi di coronavirus registrati in solo 24 ore. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un’intervista al ‘Rheinische Post’. “La seconda ondata attualmente sta colpendo l’India con una potenza senza precedenti. E’ stato giusto agire rapidamente per fermare l’ingresso della nuova variante in Germania”, ha proseguito Maas, riferendosi alle misure adottate dal governo tedesco. Da oggi le persone in arrivo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Per contrastare l’ondata diine scongiurare la diffusione della variantena,, Gran Bretagna e Usa promettono aiuti alla sanità e alla popolazione in tempi rapidi. Nei prossimi giorni Berlino invierà infatti ossigeno medicale e materiale sanitario nel Paese dove la situazione è sempre più drammatica, con 353mila casi di coronavirus registrati in solo 24 ore. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un’intervista al ‘Rheinische Post’. “La seconda ondata attualmente sta colpendo l’con una potenza senza precedenti. E’ stato giusto agire rapidamente per fermare l’ingresso della nuova variante in”, ha proseguito Maas, riferendosi alle misure adottate dal governo tedesco. Da oggi le persone in arrivo ...

