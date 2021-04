Covid India: arriveranno aiuti da USA, Unione Europea e Regno Unito (Di lunedì 26 aprile 2021) L'India sta vivendo una situazione davvero drammatica a causa del progredire della pandemia di Covid-19. Nella nazione infatti il virus sta continuando a mietere migliaia di vittime al giorno. L'intero mondo sta monitorando con attenzione quello che accade in India e sono molti i Paesi pronti ad inviare aiuti. La nazione Indiana infatti è nel caos e gli ospedali sono a corto di ossigeno e di medicinali. Gli USA pronti a inviare aiuti in India Gli Stati Uniti si sono detti molto preoccupati da quello che sta succedendo in India. Proprio per questo si è deciso di inviare degli aiuti nella nazione Indiana per consentirgli di fronteggiare al meglio la pandemia. «Sono in corso riunioni ad alti livelli e prevediamo di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 aprile 2021) L'sta vivendo una situazione davvero drammatica a causa del progredire della pandemia di-19. Nella nazione infatti il virus sta continuando a mietere migliaia di vittime al giorno. L'intero mondo sta monitorando con attenzione quello che accade ine sono molti i Paesi pronti ad inviare. La nazionena infatti è nel caos e gli ospedali sono a corto di ossigeno e di medicinali. Gli USA pronti a inviareinGli Stati Uniti si sono detti molto preoccupati da quello che sta succedendo in. Proprio per questo si è deciso di inviare deglinella nazionena per consentirgli di fronteggiare al meglio la pandemia. «Sono in corso riunioni ad alti livelli e prevediamo di ...

