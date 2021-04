Covid, inaugurato a Milano il centro vaccinale più grande d’Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) inaugurato al Palazzo Scintille a Milano l’Hub vaccinale più grande d’Italia: sarà possibile coprire fino a 10.000 vaccinazioni al giorno “Il centro vaccinale più grande d’Italia da oggi è attivo”, lo ha annunciato il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana nel corso dell’inaugurazione avvenuta nella giornata di ieri, domenica 25 aprile. Il nuovo Hub vaccinale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)al Palazzo Scintille al’Hubpiù: sarà possibile coprire fino a 10.000 vaccinazioni al giorno “Ilpiùda oggi è attivo”, lo ha annunciato il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana nel corso dell’inaugurazione avvenuta nella giornata di ieri, domenica 25 aprile. Il nuovo HubL'articolo proviene da Inews.it.

