Covid, in piazza il mondo del wedding: “Vogliamo certezze” (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiChiedono ristori e date certe per programmare una stagione che per il 40% – dicono – è già compromessa, gli operatori del mondo del wedding che si sono dati appuntamento oggi a Napoli per far sentire le proprie ragioni. Sono fotografi, wedding planner, produttori di bomboniere, operatori turistici. Un centinaio circa quelli che si sono ritrovati davanti alla sede della Regione Campania in contemporanea con i flash mob organizzati in altre dodici piazze italiane. Trentacinquemila i matrimoni che ogni anno si organizzano in Campania: nel 2020, segnato dalla pandemia, altissimo è stato il numero di quelli rinviati. Di qui la richiesta di garanzie per ripartire. “Il nostro è un comparto completamente dimenticato – spiega Luciano Paolillo presidente dell’Airb, associazione regali e bomboniere – che ha fatturato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiChiedono ristori e date certe per programmare una stagione che per il 40% – dicono – è già compromessa, gli operatori deldelche si sono dati appuntamento oggi a Napoli per far sentire le proprie ragioni. Sono fotografi,planner, produttori di bomboniere, operatori turistici. Un centinaio circa quelli che si sono ritrovati davanti alla sede della Regione Campania in contemporanea con i flash mob organizzati in altre dodici piazze italiane. Trentacinquemila i matrimoni che ogni anno si organizzano in Campania: nel 2020, segnato dalla pandemia, altissimo è stato il numero di quelli rinviati. Di qui la richiesta di garanzie per ripartire. “Il nostro è un comparto completamente dimenticato – spiega Luciano Paolillo presidente dell’Airb, associazione regali e bomboniere – che ha fatturato ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid piazza Poste Italiane: cittadini in sicurezza dentro e fuori gli uffici postali ... Paganica, San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Scurcola Marsicana e Sulmona (piazza Brigata ...opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato sin dall'inizio dell'emergenza legata al Covid - ...

Cgil Cisl Uil Modena, 1° Maggio 2021: "L'Italia si cura con il lavoro", le iniziative sui social sindacali Per il secondo anno consecutivo le restrizioni imposte dalla pandemia da covid - 19 non permettono di celebrare il 1° Maggio con le tradizionali manifestazioni di piazza sia a livello nazionale che territoriale. Non per questo Cgil Cisl Uil rinunciano a celebrare la festa ...

Covid, matrimoni rinviati: 17mila lavoratori sardi disperati CAGLIARI. Le future spose non possono celebrare il loro matrimonio come lo hanno sempre immaginato. Magari in una bella villa, con un bel banchetto e un'orchestrina. E qualcuna proprio in questi giorn ...

Pompei, zona gialla: “Troppi indisciplinati, l’emergenza non è finita” Parte la zona gialla ed è subito tana libera tutti a Pompei. La città questa mattina si è svegliata nella fascia di colore a basso rischio, anche se i contagi non sono particolarmente diminuiti nelle ...

