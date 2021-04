Covid: in Italia 8.444 nuovi casi e 301 morti, tasso di positività al 5,8% (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Sono 8.444 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 13.158 di ieri: in netto calo anche il numero dei tamponi (145.819 contro i 239.482 di ieri) per cui il tasso di positività sale al 5,8% (ieri era al 5.5%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti nelle ultime 24 ore sono 301 (ieri erano stati 217), per un totale di 119.539. Lieve calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 20.635, con un decremento di 27 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.849, meno 13 rispetto a ieri (con 132 ingressi del giorno, a fronte dei 114 di ieri). La Regione con più casi nuovi di contagio è la Campania (1.282), seguita dalla Sicilia (1.069), dal Lazio ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Sono 8.444 idi19 registrati nelle ultime 24 ore in, a fronte dei 13.158 di ieri: in netto calo anche il numero dei tamponi (145.819 contro i 239.482 di ieri) per cui ildi positività sale al 5,8% (ieri era al 5.5%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti nelle ultime 24 ore sono 301 (ieri erano stati 217), per un totale di 119.539. Lieve calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 20.635, con un decremento di 27 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.849, meno 13 rispetto a ieri (con 132 ingressi del giorno, a fronte dei 114 di ieri). La Regione con piùdi contagio è la Campania (1.282), seguita dalla Sicilia (1.069), dal Lazio ...

