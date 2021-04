Covid in India, il mercato nero dell’ossigeno per cercare di non morire: dalle bombole al remdesivir, prezzi alle stelle (Di lunedì 26 aprile 2021) La rabbia si confonde con la disperazione e la resa in India, nelle ultime settimane travolta dalla pandemia come non mai. I numeri parlano di una diffusione del contagio senza precedenti, ma le cifre ufficiali, spiega Bbc, non danno conto della reale gravità della situazione. In un servizio pubblicato sul sito dell’emittente britannica, parlano gli addetti alle cremazioni, che non si fermano da giorni e spiegano che le persone “muoiono come animali”, private dell’ossigeno. È questo infatti il nodo che affligge anche il Brasile e che a Delhi come in altre città del subcontinente sta uccidendo migliaia di individui ogni giorno. Gli ospedali sono a corto di materiale sanitario, i letti sono tutti occupati e l’ultima chance per la sopravvivenza è provare a curarsi a casa. Ma l’unica via percorribile, quando si può, è quella di rivolgersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) La rabbia si confonde con la disperazione e la resa in, nelle ultime settimane travolta dalla pandemia come non mai. I numeri parlano di una diffusione del contagio senza precedenti, ma le cifre ufficiali, spiega Bbc, non danno conto della reale gravità della situazione. In un servizio pubblicato sul sito dell’emittente britannica, parlano gli addetticremazioni, che non si fermano da giorni e spiegano che le persone “muoiono come animali”, private. È questo infatti il nodo che affligge anche il Brasile e che a Delhi come in altre città del subcontinente sta uccidendo migliaia di individui ogni giorno. Gli ospedali sono a corto di materiale sanitario, i letti sono tutti occupati e l’ultima chance per la sopravvivenza è provare a curarsi a casa. Ma l’unica via percorribile, quando si può, è quella di rivolgersi ...

