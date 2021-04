Covid, il dramma dell’India: l’Italia vieta gli ingressi dal paese asiatico (Di lunedì 26 aprile 2021) Con un ordinanza del ministro della salute, Roberto Speranza, l'Italia vieta gli ingressi dall'India per Covid. Il ministro lo ha annunciato su Facebook: «Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena». Per chi sia già arrivato, ma sia stato nel paese nelle due settimane precedenti, è previsto un tampone. Lasituazione, in India, è davvero drammatica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 aprile 2021) Con un ordinanza del ministro della salute, Roberto Speranza, l'Italiaglidall'India per. Il ministro lo ha annunciato su Facebook: «Ho firmato una nuova ordinanza chel'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena». Per chi sia già arrivato, ma sia stato nelnelle due settimane precedenti, è previsto un tampone. Lasituazione, in India, è davverotica L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, il dramma dell’India: l’Italia vieta gli ingressi dal paese asiatico - BGarattini : Dramma covid in Brasile: 3.076 decessi correlati nelle ultime 24 ore - Minutza2 : RT @Mendel_64: Se supereremo questo dramma dell'umanità del covid è grazie agli scienziati, e questo pupazzo che fa , da pochi fondi propr… - bocchescucite : New post: 26 Aprile 2021 Dramma covid in Brasile: 3.076 decessi correlati nelle ultime 24 ore #Bolsonaro - fiordisale : @dedalocomo @paoloangeloRF @valy_s Oppure siete voialtri in malafede -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dramma Recovery, Carfagna: 'Al Sud oltre 200 miliardi, occasione unica' Il dramma Covid può farci abbattere il muro invisibile che divide le due Italie'. La ministra ritiene che ' l'autorevolezza del premier Draghi e la solidità della maggioranza abbiano avuto un ruolo e ...

Coronavirus, Cacciari sul coprifuoco: 'certe norme sono totalmente illogiche' Speriamo bene che con il vaccino finisca questo dramma, perché ci sono categorie che non ce la ... "L'Europa non ha fatto nulla, non ha risolto in nessun modo la questione, il covid ha tacitato gli ...

Covid, dramma India: oltre 2.700 morti in un giorno Adnkronos Covid, il dramma dell’India: l’Italia vieta gli ingressi dal paese asiatico Con un ordinanza del ministro della salute, Roberto Speranza, l'Italia vieta gli ingressi dall'India per covid. Il ministro lo ha annunciato su Facebook: «Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'in ...

Incidente a Pechino Express Francia: un morto e alcuni feriti Un terribile incidente mortale ha sconvolto Pekin Express, l’edizione francese dell’adventure game che va in onda anche in Italia ...

Ilpuò farci abbattere il muro invisibile che divide le due Italie'. La ministra ritiene che ' l'autorevolezza del premier Draghi e la solidità della maggioranza abbiano avuto un ruolo e ...Speriamo bene che con il vaccino finisca questo, perché ci sono categorie che non ce la ... "L'Europa non ha fatto nulla, non ha risolto in nessun modo la questione, ilha tacitato gli ...Con un ordinanza del ministro della salute, Roberto Speranza, l'Italia vieta gli ingressi dall'India per covid. Il ministro lo ha annunciato su Facebook: «Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'in ...Un terribile incidente mortale ha sconvolto Pekin Express, l’edizione francese dell’adventure game che va in onda anche in Italia ...