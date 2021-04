Covid, il bilancio dell'anno nero Le morti doppiano le nascite (Di lunedì 26 aprile 2021) di Martino Agostoni Nel 2020 a Monza le morti sono state il doppio delle nascite e, per la prima volta da quando "esiste" la Brianza come provincia, c'è stata una diminuzione della popolazione. Sono ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) di Martino Agostoni Nel 2020 a Monza lesono state il doppioe, per la prima volta da quando "esiste" la Brianza come provincia, c'è stata una diminuzionea popolazione. Sono ...

Advertising

TheHaxo : RT @pap1pap: Visti: 1) la composizione strutturale di bilancio pre-covid. 2) Il covid. 3) la figura con la superlega. Per la Juventus riman… - manu_etoile : RT @GiancarloDeRisi: E' di 5 arrestati e 8 agenti feriti il bilancio di incidenti a Londra durante una manifestazione (foto RaiNews) contro… - nexoslaika : RT @jennaro69: @sostengo5 Con tutti i morti settanta e ottantenni per COVID e il bilancio INPS in attivo, non ci sono le motivazioni; anzi… - marsion65 : RT @jennaro69: @sostengo5 Con tutti i morti settanta e ottantenni per COVID e il bilancio INPS in attivo, non ci sono le motivazioni; anzi… - LuigieLestelle : RT @jennaro69: @sostengo5 Con tutti i morti settanta e ottantenni per COVID e il bilancio INPS in attivo, non ci sono le motivazioni; anzi… -