Covid, Guzzetta: “a cena fino alle 22 o a casa a quell’ora? Serve chiarimento Draghi” (Di lunedì 26 aprile 2021) A cena fuori fino alle 22 o a casa alle 22? “La formulazione del decreto legge riaperture del 22 aprile 2021 è molto ambigua. Lede l’esigenza di certezza del diritto, pertanto Serve un chiarimento autorevole dal premier Draghi o dalla Presidenza del Consiglio”. Ad intervenire con l’Adnkronos sul confronto in corso nel governo è il costituzionalista Giovanni Guzzetta che afferma: “l’interpretazione più corretta è quella della Gelmini: si può stare al ristorante fino alle 22. Altrimenti il Dpcm del 2 marzo a cui si richiama il Decreto riaperture sarebbe più ri-aperturista del decreto stesso, che stabiliva che si potesse fare asporto fino alle 22 e dunque non si dovesse ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Afuori22 o a22? “La formulazione del decreto legge riaperture del 22 aprile 2021 è molto ambigua. Lede l’esigenza di certezza del diritto, pertantounautorevole dal premiero dalla Presidenza del Consiglio”. Ad intervenire con l’Adnkronos sul confronto in corso nel governo è il costituzionalista Giovanniche afferma: “l’interpretazione più corretta è quella della Gelmini: si può stare al ristorante22. Altrimenti il Dpcm del 2 marzo a cui si richiama il Decreto riaperture sarebbe più ri-aperturista del decreto stesso, che stabiliva che si potesse fare asporto22 e dunque non si dovesse ...

