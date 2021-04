Covid, giusto riaprire? Galli: "No, guardate gli Usa. Rimbalzo nonostante i vaccini" (Di lunedì 26 aprile 2021) Massimo Galli, past president della Società italiana malattie infettive , lei continua sulla linea della cautela. Cosa la preoccupa maggiormente? "Vede, il prezzo che si rischia di pagare con queste ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Massimo, past president della Società italiana malattie infettive , lei continua sulla linea della cautela. Cosa la preoccupa maggiormente? "Vede, il prezzo che si rischia di pagare con queste ...

Advertising

VittorioSgarbi : Per un anno ci hanno fatto fare l'opposto di quello che è giusto. Abbiamo vissuto in uno Stato di Polizia.… - Corriere : Salmaso: «Il coprifuoco è giusto, c’è in tutta Europa: la sera è a rischio» - BolloFranco5 : @NicolaBellu @EmanueleArduino @Capobianco2005C @GrazianoMereu @luciodigaetano Infatti a parte le 4 scimmie che l'ha… - mfoolsjam : @GiacomoRisitano Se posso. Tutto molto giusto ma lo stress psico-fisico dovuto al Covid c'entra poco. - PellegrinoManc1 : RT @fattoquotidiano: Il tempo imposto alla sperimentazione dei vaccini anti-Covid è stato troppo breve. Certamente se non fossimo stati nel… -