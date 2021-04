Covid Germania, quasi 12mila nuovi contagi e 60 morti (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono quasi 12mila le persone contagiate dal coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Con 11.907 nuovi casi, viene aggiornato a 3.299.325 il totale dei positivi al Covid-19 in Germania. Sono invece 60 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata, 81.624 dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Sonole personeate dal coronavirus innelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Con 11.907casi, viene aggiornato a 3.299.325 il totale dei positivi al-19 in. Sono invece 60 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata, 81.624 dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

