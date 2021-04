Covid: Fontana, ‘in Lombardia prima giornata di zona gialla per ora positiva’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) – La Lombardia, nella prima giornata di rientro in zona gialla, “per quanto riguarda il trasporto pubblico, ha retto sostanzialmente bene”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all’hub vaccinale dell’Hangar Bicocca di Milano. “Possiamo quindi dire -ha aggiunto- che si è trattato di un esordio positivo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) – La, nelladi rientro in, “per quanto riguarda il trasporto pubblico, ha retto sostanzialmente bene”. Lo ha detto il presidente della RegioneAttilio, a margine della visita all’hub vaccinale dell’Hangar Bicocca di Milano. “Possiamo quindi dire -ha aggiunto- che si è trattato di un esordio positivo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fontana, 'in Lombardia prima giornata di zona gialla per ora positiva'... - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'campagna vaccinale va avanti, Astrazeneca non causerà ritardi'... - PattyV11434094 : RT @klaust20: @matteosalvinimi Futuro e Albertini sono l’ossimoro dell’anno! Secondo solo a Fontana e la lotta al covid in Lombardia. Ps: P… - Gattaccioinfame : Si dovrà arrivare, prima o poi, ad una Norimberga del Covid. Imputati tutti gli amministratori incapaci e i 'virol… - klaust20 : @matteosalvinimi Futuro e Albertini sono l’ossimoro dell’anno! Secondo solo a Fontana e la lotta al covid in Lombar… -