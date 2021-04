Covid: Fontana, ‘apre Hangar Bicocca, hub da oltre 4mila vaccinazioni al giorno’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) – Da oggi i cittadini di Milano e provincia potranno essere vaccinati anche presso l’Hangar Bicocca, in un hub allestito dall’Asst nord Milano, in collaborazione con l’ospedale di Niguarda e il Gaetano Pini. La struttura, all’interno della quale è collocata una delle più importanti opere di arte contemporanea al mondo, è messa a disposizione a titolo gratuito da parte di fondazione Pirelli HangarBicocca e di Pirelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) – Da oggi i cittadini di Milano e provincia potranno essere vaccinati anche presso l’, in un hub allestito dall’Asst nord Milano, in collaborazione con l’ospedale di Niguarda e il Gaetano Pini. La struttura, all’interno della quale è collocata una delle più importanti opere di arte contemporanea al mondo, è messa a disposizione a titolo gratuito da parte di fondazione Pirellie di Pirelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

