Covid, ecco il "super-anticorpo" che protegge dal virus e dalle sue varianti (Di lunedì 26 aprile 2021) La notizie è di quelle che fanno ben sperare. Un "super-anticorpo" monoclonale, nato in laboratorio, in grado di prevenire e trattare i casi Covid. Il quotidiano 'La Repubblica' riporta la scoperta di uno studio pubblicato su Nature, condotto da un team di ricercatori europei, per l'Italia il San Matteo di Pavia. La peculiarità di questo anticorpo monoclonale consiste nel riconoscimento contemporaneo di due diversi antigeni del virus. Per questo si chiama anticorpo bispecifico. "I ricercatori – si legge nell'articolo – hanno unito due anticorpi naturali in una singola molecola artificiale, e test preclinici hanno dimostrato che protegge dalle varianti di SARS-CoV-2, compresa quella inglese. A differenza degli anticorpi che riconoscono ...

