Covid: da oggi 15 regioni in zona gialla. Recovery: Draghi illustra alla Camera il Piano da 222 miliardi (Di lunedì 26 aprile 2021) L'Italia del Covid prova a ripartire. Da oggi 26 aprile tornano le zone gialle per 15 regioni. Sono 5 quelle che al momento restano in arancione e una (la Sardegna) in rosso. Ci saranno diverse riaperture, a cominciare da bar, ristoranti e spettacoli all'aperto. Il premier Mario Draghi illustrerà alla Camera dei deputati il Recovery plan per ripartire i fondi europei che arriveranno dopo il via libera da Bruxelles. Le attività all'aperto Dagli spettacoli alla ristorazione nelle regioni in zona gialla, la gran parte d'Italia, le attività riprendono. Consentiti gli spostamenti liberi fra le regioni di questo colore. Si tratta di tutte le regioni escluse ...

