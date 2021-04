Covid, Crisanti sul nuovo ceppo indiana registrato in Veneto (Di lunedì 26 aprile 2021) Andrea Crisanti ha commentato i due casi di variante indiana individuati in Veneto affermando che potrebbe essere già ampiamente diffusa altrove. Crisanti sulla variante indiana: “Se è in Veneto vuol dire che è già diffusa altrove” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Andreaha commentato i due casi di varianteindividuati inaffermando che potrebbe essere già ampiamente diffusa altrove.sulla variante: “Se è invuol dire che è già diffusa altrove” su Notizie.it.

Advertising

NicolaPorro : #Crisanti e il #Cts auspicavano l’eliminazione dei contanti come potenziali vettori di contagio. Ma guardate che ha… - La7tv : #omnibus Il prof. Andrea Crisanti sul ruolo delle varianti nella diffusione del #Covid: 'La variante indiana è un e… - RaiNews : A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: non si vaccina in presenza di trasmissione perché si esercita una press… - SemperAdamantes : RT @martinoloiacono: FLASH -COVID: MAGA (CNR), 'VARIANTE INDIANA NON INCIDE SU NOSTRA EPIDEMIA'- FLASH (Ram/Adnkronos Salute) Crisanti ier… - janlucas1971 : RT @NicolaPorro: #Crisanti e il #Cts auspicavano l’eliminazione dei contanti come potenziali vettori di contagio. Ma guardate che hanno sco… -