Covid, Crisanti: "Non ci sono le condizioni per riaprire" (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel giorno in cui l'Italia riapre ristoranti e bar all'aperto, tornando alla zona gialla, Andrea Crisanti lancia un nuovo allarme: "Si presenterà un rischio legato all'elevato numero di casi positivi che ci sono ogni giorno. Non ci sono le condizioni per una apertura in sicurezza, come l'Inghilterra. Non sarà come a Londra", commenta in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno "Se apro tutto – domanda il professore ordinario di microbiologia dell'Università di Padova – come si pensa che la gente possa usare precauzioni". Non convince, secondo Crisanti, la classifica di chi vaccina di più in Italia: "Questa è una graduatoria – afferma – che risente di propaganda e retorica. E' più importante seguire la percentuale di persone anziane e fragili vaccinate, elemento importante dal punto di vista della ...

