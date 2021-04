Covid | chef Colonna | ‘riaprire così è passo falso | ristoranti posti più sicuri’**

Leggi su ildenaro

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Sto andando a Milano a riaprire l'Open, ma soltanto all'aperto. Per mezzogiorno ho già alcune prenotazioni, ma le previsioni non sono il massimo, è attesa una classica pioggerellina brianzola… speriamo bene". Antonelloparla con l'Adnkronos delle riaperture decise da oggi, ma non nasconde il fatto di non essere soddisfatto, "anzitutto per la mancanza di 'istruzioni' precise", sottolinea lo, "e poi per le solite contraddizioni, dato che ieri, a Roma, se andavi in via del Corso e lanciavi in aria un pugno di riso, quello nemmeno cadeva per terra, tanta la gente che c'era per strada. Riaprire in questo modo è un, isono ipiù sicuri".