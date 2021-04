(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Oggi ancora no, non si fa in tempo, preferisco riaprire direttamente il 30 aprile”. La riapertura soltanto all’esterno del suo ristorante romano, per Cristina, dipende doppiamente dal tempo, “quello materiale che occorre per organizzarsi con i fornitori e quello meteorologico. E il rischio non vale il gioco, per adesso – dice ladi ‘Glass’ all’Adnkronos – Se improvvisamente, che faccio, posso farre lo stesso ilche lascia il pranzo a metà?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: chef Bowerman, 'se diluvia e il cliente va via, paga lo stesso?'*... - TV7Benevento : **Covid: chef Beck, 'riapertura all'esterno? Spero situazioni migliori sempre più'**... - lucianpignataro : Nino Di Costanzo: inutile piangerci addosso, io resto ottimista e il Covid sarà solo un brutto ricordo. La nuova te… - zazoomblog : Covid: chef Colonna ‘riaprire così è passo falso ristoranti posti più sicuri - #Covid: #Colonna #‘riaprire #passo - TV7Benevento : **Covid: chef Colonna, ‘riaprire così è passo falso, ristoranti posti più sicuri’**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid chef

Il Denaro

In Francia, nonostante lo stato di emergenza per la pandemia da- 19 , è stata presa la decisione di realizzare e mandare in onda una nuova edizione di ' ...un incendio nella cucina di ' Top'...Dotati di mascherina, guanti e con ogni precauzione sanitaria dettata dall'emergenza per il- 19, gliprepareranno i pasti per coloro che si siederanno lunedì 26 ai tavoli della mensa ...L'edizione francese di "Pechino Express" è stata segnata da un tragico incidente che ha avuto anche conseguenze mortali ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.