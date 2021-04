Covid | Bourla Pfizer | ‘entro maggio 100 mln dosi vaccino al mese’

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Entroprogettiamo di produrre oltre 100 mln di” delanti-Comirnaty “al mese in questo stabilimento” a Puurs, nelle Fiandre, in Belgio, “con miglioramenti continui e significativi nei mesi a venire”. Lo dice il Ceo diAlbert, durante la visita della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del primo ministro belga Alexander De Croo allo stabilimento dove viene realizzato ildi BioNTech, nella provincia di Anversa. L'articolo

Adnkronos

Pandemia da: le previsioni del Presidente di Pfizer E' in questo contesto dunque che si inseriscono le parole del numero uno di Pfizer Albertpronunciate all'assemblea annuale degli ......anti -Comirnaty 'al mese in questo stabilimento' a Puurs, nelle Fiandre, in Belgio, 'con miglioramenti continui e significativi nei mesi a venire'. Lo dice il Ceo di Pfizer Albert, ...“Entro maggio progettiamo di produrre oltre 100 mln di dosi” del vaccino anti-Covid Comirnaty “al mese in questo stabilimento” a Puurs, nelle Fiandre, in Belgio, “con miglioramenti continui e signific ...C’è un articolo del Tempo, firmato da Franco Bechis, che si sta diffondendo in maniera molto rapida sui social network. Il titolo è di quelli preoccupanti: Vincerà il virus, ...