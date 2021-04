Covid, appena 145.819 i tamponi effettuati, da ieri + 8.444 contagi e 301 morti. Crescono i guariti (Di lunedì 26 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati molti meno tamponi rispetto alla media: 145.819 ‘misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quai sono stati quindi individuati 8.444 i contagi da coronavirus che, in proporzione, danno un indice di positività pari al 5,8%. Inoltre, inforna il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, ad oggi sono 452.812 gli italiani attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), rispetto a ieri 8.400 in meno. Le vaccinazioni che avanzano ed il bel tempo contribuiscono ad un calo dei casi Meno tamponi significa evidentemente anche meno casi individuati tuttavia, c’è però da sottolineare che la campagna vaccinale avanza e complice l’avvento del bel tempo, i casi iniziano fortunatamente a calare. Sebbene siano sempre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono statimolti menorispetto alla media: 145.819 ‘misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quai sono stati quindi individuati 8.444 ida coronavirus che, in proporzione, danno un indice di positività pari al 5,8%. Inoltre, inforna il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, ad oggi sono 452.812 gli italiani attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), rispetto a8.400 in meno. Le vaccinazioni che avanzano ed il bel tempo contribuiscono ad un calo dei casi Menosignifica evidentemente anche meno casi individuati tuttavia, c’è però da sottolineare che la campagna vaccinale avanza e complice l’avvento del bel tempo, i casi iniziano fortunatamente a calare. Sebbene siano sempre ...

Advertising

Salepepe14 : RT @Loquax5: @Salepepe14 @La7tv @tagadala7 Sono perfettamente d'accordo. Ma fino all'arrivo del Covid non eravamo in crisi? Chi sono queste… - italiaserait : Covid, appena 145.819 i tamponi effettuati, da ieri + 8.444 contagi e 301 morti. Crescono i guariti - gesufelino : comunque ragazzi il covid non esiste ho appena fatto il tampone ancora una volta negativo è incredibile mi so scamb… - wangremax : ??APPENA MESSO IN VENDITA ?? CASTELFRANCO DI SOTTO IN VIA PROVINCIALE FRANCESCA SUD 153 ??VENERDI’ 30 APRILE POTETE… - GiaPettinelli : Covid:nessun decesso e appena dieci nuovi casi in Alto Adige - Trentino AA/S - -