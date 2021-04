Covid, a Latina 15mila lavoratori Sikh: tanti casi e paura per variante indiana (Di lunedì 26 aprile 2021) Un’intera comunità con il fiato sospeso. E’ quella dei lavoratori agricoli indiani di religione Sikh della provincia di Latina, soprattutto residenti nei borghi attorno al capoluogo e a Sabaudia, Bella Farnia e Borgo Hermada. La seconda comunità per dimensioni in Italia, circa 15mila i censiti dall’Istat, indispensabile per le tante aziende agricole della zona, ma spesso abbandonata e poco integrata nei servizi assistenziali durante la pandemia. E oggi, con l’esplosione della variante indiana, nell’occhio del ciclone per i rischi correlati. “Al momento non ci sono persone che sono tornate dall’India e che non hanno fatto la quarantena, ma la situazione Covid è grave”, spiega all’Adnkronos Salute Marco Omizzolo, sociologo Eurispes e da sempre impegnato in prima linea ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Un’intera comunità con il fiato sospeso. E’ quella deiagricoli indiani di religionedella provincia di, soprattutto residenti nei borghi attorno al capoluogo e a Sabaudia, Bella Farnia e Borgo Hermada. La seconda comunità per dimensioni in Italia, circai censiti dall’Istat, indispensabile per le tante aziende agricole della zona, ma spesso abbandonata e poco integrata nei servizi assistenziali durante la pandemia. E oggi, con l’esplosione della, nell’occhio del ciclone per i rischi correlati. “Al momento non ci sono persone che sono tornate dall’India e che non hanno fatto la quarantena, ma la situazioneè grave”, spiega all’Adnkronos Salute Marco Omizzolo, sociologo Eurispes e da sempre impegnato in prima linea ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @tempoweb: Scoppia un focolaio #Covid tra i Sikh di #Latina Paura per la #variante indiana: situazione grave #india #italia #covid19 #il… - infoitsalute : Covid, Latina e provincia in zona gialla con tanti nuovi contagi - mrcfsn : RT @tempoweb: Scoppia un focolaio #Covid tra i Sikh di #Latina Paura per la #variante indiana: situazione grave #india #italia #covid19 #il… - ImpieriFilippo : RT @tempoweb: Scoppia un focolaio #Covid tra i Sikh di #Latina Paura per la #variante indiana: situazione grave #india #italia #covid19 #il… - tempoweb : Scoppia un focolaio #Covid tra i Sikh di #Latina Paura per la #variante indiana: situazione grave #india #italia… -