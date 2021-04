Covid, a giorni decisione Oms su 2 vaccini cinesi per uso emergenza (Di lunedì 26 aprile 2021) vaccini cinesi anti-Covid: sono attese a giorni – per la fine di questa e della prossima settimana – le decisioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza di due vaccini cinesi, Sinopharm e Sinovac. Non solo: venerdì è prevista anche la valutazione per il vaccino Moderna. A fare il punto è stata l’esperta Oms Mariângela Simao, durante l’aggiornamento su Covid-19. “Abbiamo un gruppo di consulenza tecnica, una riunione del gruppo di esperti oggi e ci incontreremo il giorno successivo per valutare Sinopharm. Venerdì ci incontreremo per valutare Moderna e il 5 maggio per valutare Sinovac – ha informato l’esperta -. Ci aspettiamo di avere una decisione per Sinopharm entro la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021)anti-: sono attese a– per la fine di questa e della prossima settimana – le decisioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull’inserimento nell’elenco per l’uso didi due, Sinopharm e Sinovac. Non solo: venerdì è prevista anche la valutazione per il vaccino Moderna. A fare il punto è stata l’esperta Oms Mariângela Simao, durante l’aggiornamento su-19. “Abbiamo un gruppo di consulenza tecnica, una riunione del gruppo di esperti oggi e ci incontreremo il giorno successivo per valutare Sinopharm. Venerdì ci incontreremo per valutare Moderna e il 5 maggio per valutare Sinovac – ha informato l’esperta -. Ci aspettiamo di avere unaper Sinopharm entro la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid giorni CURE COVID A CASA, AGGIORNATE LINEE GUIDA/ Monoclonali, farmaci, integratori: novità ...che la terapia monoclonali deve essere riservata "a pazienti con Covid di recente insorgenza (al meglio entro 72 ore dalla diagnosi d'infezione e comunque sintomatici da non oltre 10 giorni) con ...

PNRR, Aeroporti: "Settore strategico per la ripartenza del Paese. Va incluso nel Piano" Nel 2020, anno dell'emergenza Covid, abbiamo investito in infrastrutture oltre 33 milioni di euro, ... È di pochi giorni fa la notizia che l'aeroporto di Palermo ha ottenuto il Livello 2 ACA (Airport ...

De Rossi guarito, negativo al Covid dopo 37 giorni Adnkronos Covid, come si cura a casa Cure a casa Covid, aggiornata la circolare con le linee guida per i casi lievi. Tra le novità la valutazione sui pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con gli anticorpi monoclonali. To ...

Scuole Lombardia, tamponi gratis, isolamento e rientro nelle classi: ecco la guida anti-contagi per le famiglie Attivato il servizio per la prenotazione dei test. Le indicazioni per il personale scolastico e il ruolo di pediatri e medici di famiglia: tutto quello che bisogna sapere ...

