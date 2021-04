Covid, 371 pazienti ricoverati negli ospedali della provincia (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ASL Taranto comunica che l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 72 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: n. 28 presso il reparto Malattie Infettive; n. 26 presso il reparto di Pneumologia; n. 18 presso il reparto di Rianimazione. L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 67 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: n. 60 presso il reparto di Medicina; n. 7 presso il reparto di Rianimazione. L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 59 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina. L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 57 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 37 ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ASL Taranto comunica che l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 72affetti da, così distribuiti: n. 28 presso il reparto Malattie Infettive; n. 26 presso il reparto di Pneumologia; n. 18 presso il reparto di Rianimazione. L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 67affetti da, così distribuiti: n. 60 presso il reparto di Medicina; n. 7 presso il reparto di Rianimazione. L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 59affetti dapresso il reparto di Medicina. L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 57affetti da, presso il reparto di Medicina. Il presidioero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 37 ...

