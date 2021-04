Covid: 336 nuovi casi nel milanese, 125 a Milano città (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) - Sono 336 i nuovi casi di Covid nella provincia milanese, dei quali 125 a Milano città. E' quanto emerge dal bollettino sanitario odierno, diffuso dalla Regione Lombardia. Tra i nuovi casi per provincia, Bergamo ne segna 106, Brescia 107; Como si attesta a 64 nuove unità, Cremona a 30; Lecco registra 22 nuovi contagi, Lodi 5 e Mantova 20. A Monza e Brianza 98 i nuovi casi, a Pavia 32; Sondrio segna 4 nuovi casi, mentre Varese ne conta 21. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021), 26 apr.(Adnkronos) - Sono 336 idinella provincia, dei quali 125 a. E' quanto emerge dal bollettino sanitario odierno, diffuso dalla Regione Lombardia. Tra iper provincia, Bergamo ne segna 106, Brescia 107; Como si attesta a 64 nuove unità, Cremona a 30; Lecco registra 22contagi, Lodi 5 e Mantova 20. A Monza e Brianza 98 i, a Pavia 32; Sondrio segna 4, mentre Varese ne conta 21.

