Covid-19 | vaccini e gravidanza | cosa bisogna sapere

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 aprile 2021) La prima, irrinunciabile misura da prendere è parlare con il proprio ginecologo. Solo chi sta seguendo la donna in dolce attesa, caso per caso, può dare le indicazioni più corrette per definire se sottoporre la gestante a vaccinazione per il virus Sars-CoV-2. Ma, pur seche il medico calcoli sempre il rapporto rischio-beneficio per ogni caso specifico, esistono indicazioni generali che sono sempre in aggiornamento: vengono dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che studia quanto avviene nel nostro e in altri Paesi sul tema.consigliano gli esperti In termini generali, stando a quanto riporta il documento presente sul sito dello stesso ISS, occorre partire da un punto fermo: negli studi che hanno portato alla disponibilità deidi Pfizer-BioNtech, Moderna e ...