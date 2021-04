Covid-19, l'Ue ha avviato azioni legali contro Astrazeneca: "Non rispettate parti del contratto" (Di lunedì 26 aprile 2021) Bruxelles precisa che l'iniziativa Ue è "per contro proprio e per conto dei 27 Paesi membri". Il nodo forniture del vaccino passa dunque in mano ai giudici Leggi su rainews (Di lunedì 26 aprile 2021) Bruxelles precisa che l'iniziativa Ue è "perproprio e per conto dei 27 Paesi membri". Il nodo forniture del vaccino passa dunque in mano ai giudici

Advertising

Umbria_N_Web : Pronti 24 posti letto 'bianchi' per pazienti no-covid alla Medicina Interna Scienze Endocrine e Metaboliche dell'Os… - zazoomblog : Avviato un nuovo studio di fase 3 sulle terapie per il Covid-19 - #Avviato #nuovo #studio #sulle - QuotidianPost : Avviato un nuovo studio di fase 3 sulle terapie per il Covid-19 - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: La Commissione europea ha avviato un'azione legale contro #AstraZeneca per non aver rispettato gli accordi sulla consegn… - DanielaPF75 : RT @ultimenotizie: La Commissione europea ha avviato un'azione legale contro #AstraZeneca per non aver rispettato gli accordi sulla consegn… -