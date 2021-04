Costi di produzione in crescita per i costruttori di macchine agricole (Di lunedì 26 aprile 2021) “I dati recentemente diffusi da Federunacoma sugli incrementi dei Costi di produzione delle macchine agricole inducono atteggiamenti di preoccupazione e prudenza tra gli attori del settore primario, che stanno percorrendo con incertezza questa ulteriore tappa della congiuntura Covid”: è questo il commento di Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, intorno ai dati contenuti in un comunicato della Federazione dei costruttori italiani di macchine per l’agricoltura, secondo cui il prezzo medio delle materie prime per l’industria risulta in crescita del 22% a marzo 2021 rispetto al gennaio 2020, con ripercussioni particolarmente consistenti sul settore della meccanica, pari a circa il 40%. Secondo FederUnacoma, infatti, “l’economia mondiale è in ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) “I dati recentemente diffusi da Federunacoma sugli incrementi deididelleinducono atteggiamenti di preoccupazione e prudenza tra gli attori del settore primario, che stanno percorrendo con incertezza questa ulteriore tappa della congiuntura Covid”: è questo il commento di Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, intorno ai dati contenuti in un comunicato della Federazione deiitaliani diper l’agricoltura, secondo cui il prezzo medio delle materie prime per l’industria risulta indel 22% a marzo 2021 rispetto al gennaio 2020, con ripercussioni particolarmente consistenti sul settore della meccanica, pari a circa il 40%. Secondo FederUnacoma, infatti, “l’economia mondiale è in ...

